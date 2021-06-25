Глава болгарской делегации признал Крым российским

Болгарская делегация из 13 человек приехала с официальным визитом в Крым. Ее глава Пламен Милетков признал полуостров русским.

В составе делегации в Крым приехали два мэра и один вице-мэр болгарских городов. Они примут участие в международном форуме болгарской культуры «Розафест». Об этом сообщило РИА «Новости».

«Крымчане сделали выбор самостоятельно, и референдум был легитимным — это факт. Мы как народные дипломаты признаем Крым законной частью Российской Федерации, и каждый наш приезд способствует тому, чтобы в Болгарии начинали понимать эту ситуацию, не искажая факты», — сказал Милетков агентству.

Глава болгарской делегации отметил, что санкции против России из-за Крыма приносят много неудобств. Это и длительный перелет, и закрытые границы, и отсутствие возможности использовать банковские карты и номера своих мобильных телефонов. Но, по его мнению, на развитие самого полуострова, ограничения никак не сказались. Он назвал санкции Запада несостоятельными, ведь Крым динамично развивается. Также на улицах он видит счастливые лица людей, которые уверены в своем будущем.