Глава Белгородской области попытался записаться к себе на прием и не смог

Врио главы Белгородской области Вячеслав Гладков решил провести эксперимент и проверить, как работает система записи к нему на прием. Он попросил свою помощницу провернуть это дело, но опыт провалился.

«Никто не ответил — не хотят. Мы платим государственные деньги, мы платим деньги налогоплательщиков. Люди получают зарплату ежемесячно. < > Не хотят работать — давайте наберем других. Не понимаю. Или саботаж, или некомпетентность? И то, и другое нам не нужно», — приводит издание «Подъем» слова Гладкова.

В правительстве региона не смогли объяснить, почему сотрудники не смогли записать губернатора на прием к нему самому. В областной администрации начали служебную проверку, которая поможет выяснить все обстоятельства провалившегося эксперимента Гладкова.

Среди возможных причин произошедшего в правительстве Белгородской области назвали технический сбой и предположили, что кто-то из работников администрации мог в момент звонков выйти.