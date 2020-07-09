Глава Башкортостана рассказал об осеннем урожае
Радий Хабиров, глава республики Башкортостан, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написал, что в этом году ожидается хороший урожай. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufа.
По слова Хабирова, крупных потерь зерновых в этом году не наблюдалось. Благодаря солнечной погоде и высокой влажности почвы в течение года, урожай растет хорошо и находится в благоприятных условиях.
Глава республики подчеркнул, что урожайность составит не менее двадцати центнеров с гектаров в нынешнем сезоне.