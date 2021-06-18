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    18 июня 2021, 19:23

    Глава Башкортостана поздравил врачей с Днем медицинского работника

    Арина Бобкова

    Глава Башкортостана Радий Хабиров поздравил врачей с Днем медицинского работника. Торжественное мероприятие прошло в Уфе. Об этом сообщило агентство ToDay News Ufa.

    С подобным размахом в регионе праздник отмечают второй год подряд. Врачей отблагодарили за их самоотверженную работу во время пандемии коронавируса. Медработников удостоили государственных наград Российской Федерации и Башкортостана.

    Мероприятие развернулось сразу на шести площадках. В городе прошел праздничный парад. В нем участвовали свыше 600 врачей.