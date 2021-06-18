Глава Башкортостана поздравил врачей с Днем медицинского работника

Глава Башкортостана Радий Хабиров поздравил врачей с Днем медицинского работника. Торжественное мероприятие прошло в Уфе. Об этом сообщило агентство ToDay News Ufa.

С подобным размахом в регионе праздник отмечают второй год подряд. Врачей отблагодарили за их самоотверженную работу во время пандемии коронавируса. Медработников удостоили государственных наград Российской Федерации и Башкортостана.

Мероприятие развернулось сразу на шести площадках. В городе прошел праздничный парад. В нем участвовали свыше 600 врачей.