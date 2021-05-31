Глава Башкирии жестко раскритиковал коммунальщиков из-за одуванчиков

Пыль и летающие семена одуванчиков в Уфе разозлили главу Башкирии Радия Хабирова. Он дал неделю на приведение города в надлежащий вид.

«У меня крайнее неудовольствие по поводу того, как осуществляется уборка территории Уфы. Ваш новый руководитель по ЖКХ будет неделю еще работать и будет искать новое место работы. Я его не пущу сюда в здание», — передало РИА «Новости» слова Хабирова.

Он обратился к мэру города Сергею Грекову с просьбой «встряхнуть» руководителя по ЖКХ, если тот хочет сохранить место. Хабиров обратил внимание на то, что на центральных улицах лежат остатки строительного мусора, в некоторых районах стоят брошенные машины.

Он поручил сделать что-нибудь с пылью и семенами одуванчиков, которые уже зацвели. Глава региона добавил, что от этого сильнейшего аллергена страдают дети. Через неделю Хабиров пообещал лично проверить все перечисленные участки.

В середине марта мэр Калуги Дмитрий Денисов во время совещания в городской управе заявил, что из-за погоды город «практически стал непригоден для жизни». Его возмутила плохая работа коммунальных служб.