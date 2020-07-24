Глава Башкирии заявил, что торговые центры в республике могут вновь закрыться

Глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с подчиненными заявил, что торговые центры республики могут вновь закрыться. По его словам, то же самое может коснуться и других общественных мест.

Он отметил, что для борьбы с COVID-19 необходимо соблюдать элементарные правила безопасности, в особенности там, где высок риск заражения. Такими объектами являются транспорт, фитнес-залы, предприятия торговли и больницы, сообщил сайт ToDay News Ufa.

Хабиров напомнил о важности соблюдения социальной дистанции, использования масок и регулярной дезинфекции. Уточняется, что с 16 апреля по 23 июля мобильные группы проинспектировали более 41 тысячи организаций. В итоге было составлено 643 протокола. Чаще всего нарушения фиксировались в сфере торговли.