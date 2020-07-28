Глава Башкирии утвердил предельное число чиновников в республике

По данным издания, согласно постановлению регионального правительства, в Уфе может быть 1104 муниципальных служащих (восемь вице-мэров), в Стерлитамаке — 148 (семь замов главы администрации), в Салавате — 112 (шесть замов главы администрации), в Туймазинском районе — 115 (пять замов главы администрации) и в Нефтекамске — 107 (пять замов главы администрации).