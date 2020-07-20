Глава Башкирии сообщил о планах ужесточить масочный режим в регионе

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров сообщил о планах ужесточить масочный режим по причине распространения коронавирусной инфекции в регионе.

Он отметил, что эти меры необходимы для улучшения эпидемиологической ситуации к началу сентября нынешнего года. Если не усилить ограничения, в школах вновь придется вводить карантин, пишет портал ToDay News.

«Масочный режим начал постепенно сходить на нет. Нужно подумать, как нам людей убедить использовать средства индивидуальной защиты. Коронавирус никуда не ушел», — подчеркнул Хабиров.

По его словам, каждый день в республике фиксируется несколько десятков случаев инфицирования. В целом за период пандемии в Башкирии от СОVID-19 скончались более 63 тысяч пациентов.