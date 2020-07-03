Глава Башкирии прокомментировал рост рождаемости в республике
В Башкирии чуть больше чем на 3% выросла рождаемость по сравнению прошлогодними показателями. За первое полугодие родилось около 20 тысяч малышей, передает портал ToDay News Ufa.
По мнению руководителя региона Радия Хабирова, такая тенденция наблюдается благодаря строительству школ, детских садов и поликлиник. Глава республики заметил, что одна из самых сложных задач, которая стоит перед ним — это повышение рождаемости.
«Но мы работали и упорно старались создать условия, чтобы все-таки наши милые женщины рожали детей и могли их воспитывать в комфортных условиях. И вот это начинает давать первые плоды», — признался Хабиров.