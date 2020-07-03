Глава Башкирии прокомментировал рост рождаемости в республике

По мнению руководителя региона Радия Хабирова, такая тенденция наблюдается благодаря строительству школ, детских садов и поликлиник. Глава республики заметил, что одна из самых сложных задач, которая стоит перед ним — это повышение рождаемости.

«Но мы работали и упорно старались создать условия, чтобы все-таки наши милые женщины рожали детей и могли их воспитывать в комфортных условиях. И вот это начинает давать первые плоды», — признался Хабиров.