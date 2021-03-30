Глава Башкирии призвал чиновников сделать прививку, чтобы «не ходить бледными»

Башкирским чиновникам обязательно нужно привиться от коронавируса, чтобы «не ходить бледными как смерть». С таким призывом к коллегам обратился глава республики Радий Хабиров.

«Вы посмотрите, вы же несете ответственность. Либо тогда наденьте пять масок и там старайтесь, вы мне нужны здоровые. Либо, если здоровье позволяет, проконсультируйтесь с врачами и вакцинируйтесь. Я видел многих из вас, которые приходили ко мне после заболевания, бледные как смерть ходите», — приводит РИА «Новости» слова Хабирова.

Руководитель региона добавил, что «говорит с нажимом», потому что «ему нужно работать с чиновниками». Он попросил поберечь себя и близких.

На оперативном совещании башкирского правительства Хабиров напомнил о смерти от ковида главы Аскинского района Ришата Дихина и мэра Уфы Ульфата Мустафина. По словам губернатора, руководитель аппарата правительства Башкирии Ильшат Тажетдинов сейчас лежит в больнице с COVID-19.

По данным оперштаба, за год пандемии в Башкирии выявили 32 144 случая ковида. От последствий заражения коронавирусом в регионе умерли 356 человек.