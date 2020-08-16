Глава Башкирии пообещал, что шихан Куштау не тронут

Глава Башкирии Радий Хабиров приехал к месту столкновений на горе Куштау и пообещал, что уникальный природный объект не будут трогать. Он также сообщил, что нужно найти компромиссное решение.

«БСК (Башкирская содовая компания — прим. ред.) сегодня с горы уходит — и уходите вы. Я даю вам слово, что на гору никто ни зайдет, пока не будет какого-либо компромиссного решения по Куштау», — сказал Радий Хабиров на встрече с экоактивистами. Его слова передает Башинформ.ру.

Также глава региона согласился, что необходимо создать общественный совет по сохранению башкирских шиханов. Он пригласил представителей защитников горы Куштау на первое заседание этого совета, которое пройдет уже 17 августа.

Радий Хабиров согласился с экоактивистами, что представители Башкирской содовой компании должны убрать за собой бытовой и строительный мусор. Он появился там после хозяйственной деятельности сотрудников организации.

Ранее телеведущий Максим Галкин записал видео с призывом защитить гору Куштау. По его словам, нужно оставить уникальные природные объекты России в покое, потому что это «лицо страны».