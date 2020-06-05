    05 июня 2020, 17:05

    Глава Башкирии пока отказался открывать детские сады

    Алена Макаренко

    Жители Башкирии попросили открыть детские сады. Однако глава Башкортостана Радий Хабиров считает, что делать это пока рано. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa.
    Глава Башкирии пока отказался открывать детские сады

    Ситуация с коронавирусом нестабильна, поэтому открывать учреждения для дошкольников пока еще рано, отметил глава региона.

    Пока в Башкирии работают только дежурные группы в некоторых детских садах. Их число постоянно увеличивается, это происходит по запросам родителей. Дежурные группы работают в 769 детских садах, всего в регионе 2126 дошкольных учреждений. Эти группы рассчитаны на 27 419 детей.

    В Московской области тоже увеличилось количество дежурных групп в детских садах. В дошкольных учреждениях соблюдают все санитарные нормы. Дети из разных групп не контактируют друг с другом, педагоги сдают тесты на коронавирус и только после этого приступают к работе. Помещения, все поверхности и игрушки регулярно дезинфицируются.

    Привести ребенка в детский сад можно, только если оба родителя работают. В группах должно быть не более 12 человек.