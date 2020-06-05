Глава Башкирии пока отказался открывать детские сады

Ситуация с коронавирусом нестабильна, поэтому открывать учреждения для дошкольников пока еще рано, отметил глава региона.

Пока в Башкирии работают только дежурные группы в некоторых детских садах. Их число постоянно увеличивается, это происходит по запросам родителей. Дежурные группы работают в 769 детских садах, всего в регионе 2126 дошкольных учреждений. Эти группы рассчитаны на 27 419 детей.

В Московской области тоже увеличилось количество дежурных групп в детских садах. В дошкольных учреждениях соблюдают все санитарные нормы. Дети из разных групп не контактируют друг с другом, педагоги сдают тесты на коронавирус и только после этого приступают к работе. Помещения, все поверхности и игрушки регулярно дезинфицируются.

Привести ребенка в детский сад можно, только если оба родителя работают. В группах должно быть не более 12 человек.