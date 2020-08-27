Глава Башкирии объявил об окончании конфликта вокруг Куштау

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что вопрос о горе Куштау и Башкирской содовой компании (БСК) можно считать закрытым. Решающий роль в этом сыграли местные жители.

«Давно уже закончился конфликт, потому что именно тогда, когда люди — жители нашей республики — очень объединено и очень солидарно сказали „нет“, мы начали понимать, что Куштау как сырьевую проблему мы не имеем права рассматривать», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Хабиров отметил, что правоохранительные органы и прокуратура ознакомятся с деталями сделки по приватизации БСК, из-за которой государство понесло убытки. Руководитель региона подчеркнул, что ущерб уже предварительно оценен в несколько десятков миллиардов рублей.

Российский лидер Владимир Путин во время совещания с кабмином высказался о ситуации с шиханом Куштау. Президент напомнил, что контрольный пакет акций в содовой компании принадлежит частным лицам. По его мнению, организация получает деньги, но почти ничего из этого не инвестирует в развитие. В итоге средства в Башкирии не остаются. Путин распорядился проверить, законно ли сократили госдолю в БСК в 2013 году. Генеральная прокуратура начала проверку.

Экоактивисты вышли на протесты на шихане Куштау в Башкирии в середине августа. Они выступили против разработки горы содовой компанией. Люди покинули это место только после разговора с Хабировом. Тот заявил, что нужно искать компромисс, а до этого остановил все работы. В итоге было принято решение дать горе статус природного памятника.