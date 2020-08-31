Глава Башкирии направил заявление в СК о преступлении группы лиц по делу БСК

Глава Башкирии Радий Хабиров направил председателю СК РФ Александру Бастрыкину заявление о совершении преступления группой лиц по делу Башкирской содовой компании (БСК).

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Хабирова, в частные руки предприятие перешло при неправомерных действиях должностных лиц регионального правительства.

«Мы уже отправили заявление за моей подписью в адрес председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Ивановича Бастрыкина. Заявление о совершении преступления группой лиц при неправомерных действиях должностных лиц региональной государственной власти. Суть та же. Мы считаем, что размыт пакет и, соответственно, нанесен ущерб нашей республике», — приводит пресс-служба слова Хабирова.

Несколькими часами ранее стало известно, что арбитражный суд Башкирии зарегистрировал иск Генеральной прокуратуры об истребовании имущества «Башкирской содовой компании» (БСК) в связи с незаконным владением. Ответчиком по делу стало АО «Башкирская химия».

Проблема вокруг БСК началась с противостояния экологических активистов и сотрудников предприятия вокруг шихана Куштау.

Хабиров заявлял, что предварительный материальный ущерб, который понесла республика, составил 35 миллиардов рублей.