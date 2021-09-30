Глава Башкирии Хабиров поручил оказать помощь семьям погибших в Оренбургской области студенток

Семьям погибших в Оренбургской области окажут всю необходимую помощь. Об этом заявил глава Башкирии Радий Хабиров, студентки приехали в Гай из этого региона. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Не могу представить, что чувствуют родители погибших девушек. Ужасная трагедия. Сейчас важно поддержать семьи и оказать им всю необходимую помощь», — сказал Хабиров.

Утром 30 сентября пожарные тушили пожар в одной из квартир в доме на Молодежной улице города. Там они обнаружили тела двух девушек, труп их подруги был найден во дворе. По предварительным данным, неизвестный сначала убил студенток-медиков, а потом, чтобы скрыть следы преступления, поджег помещение.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство двух и более лиц». Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Источник «360» сообщил, что в преступлении заподозрили 18-летнего молодого человека по имени Анвар С.

По предварительным данным, он приехал в Гай из той же башкирской деревни, что и убитые девушки. Также источник рассказал, что дядя Анвара С. в свое время зарезал родного брата.

Другой источник «360» заявил, что Анвар С. может быть непричастен к убийству, поскольку 29 сентября был с друзьями в Уфе.