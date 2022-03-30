Глава автомобильного союза Шапарин рассказал, что проверить в простоявшем всю зиму авто

Некоторые люди по тем или иным причинам пользуются автомобилем только в теплое время года, а зимой машина простаивает. Глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин в интервью радио Sputnik рассказал, что нужно проверить в автомобиле, который всю зиму стоял без дела, чтобы убедиться в его готовности к работе.

В первую очередь нужно заглянуть под капот, чтобы убедиться, что проводка находится в целости. По словам Шапарина, за зиму проводку могут погрызть крысы.

«Обычно это происходит, если машина долго стоит во дворе дома, в котором есть помойка или мусорные контейнеры. Крысы там скрываются и подбегают к соседним автомобилям, где пробуют на зуб провода», — рассказал он.

Желательно, если автомобилист не является профессионалом, показать простоявшую всю зиму машину специалисту кузовного цеха.

«Он посмотрит очаги коррозии на корпусе автомобиля. Профессионал сможет сказать, что появилось новое за зиму, а что было уже давно. Устранять очаги коррозии металла надо, как кариес на зубах, то есть как можно быстрее», — отметил Шапарин.