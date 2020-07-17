Глава ассоциации учителей химии прокомментировала скандал вокруг ЕГЭ

Глава Межрегиональной ассоциации учителей и преподавателей химии Людмила Левина прокомментировала скандал вокруг ЕГЭ в нынешнем году.

Родители и их дети ожидали послабления программы ЕГЭ по причине сложностей подготовки в период пандемии коронавируса. Ранее результаты экзаменов по химии потребовали признать недействительными.

По мнению Левиной, задания на экзамене в этом году не выходили за нормы школьной программы. Она отметила, что требовалось понимание дисциплины, а не только заученные алгоритмы, информирует РИА ФАН.

«Задания в этом году не отличались от прошлогодних кардинально, но КИМ совершенствуется, и в этом году решение задач по химии требовало ее глубокого понимания, а не натасканных алгоритмов», — заявила глава ассоциации.

Она пояснила, что многие преподаватели продолжали работать с учениками по аналогии прошлых лет. Специалист заметила, что результаты работ по химии в 2020 году не будут отражать работу учителей. Они показывают ситуацию с преподаванием химии в школах, на которое отведены два часа в неделю.

Левина уточнила, что для получения 100 баллов этот предмет необходимо изучать пять часов в неделю. Она добавила, что нынешняя ситуация не является причиной для слез и написания петиций.