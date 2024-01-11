Общество 11 января 2024, 17:20 Глава Ассоциации родительских комитетов Леткова призвала не экономить на питании детей

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Дети в школах до сих пор питаются консервированными заготовками, что вызывает недовольство родителей. Об этом НСН рассказала председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова.

По ее словам, сейчас ситуация с питанием в образовательных учреждениях обстоит не так остро, как несколько лет назад, когда не были редкостью массовые отравления. Но теперь в рационе детей появилось много консервов. Дело в том, что, согласно закону о закупках, школа должна выбрать самое выгодное предложение от поставщиков.

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«Получается, что экономим на питании школьников, на детях. <…> Если государство не будет эту сферу защищать, опять будут отравления, конфликты и так далее. Должна быть рабочая группа, к этой работе и может быть привлечено родительское сообщество. То есть, не на уровне каждой школы, а на глобальном уровне», — отметила Леткова.

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