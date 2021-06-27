Глава ассоциации организаций блокадников Валентина Леоненко умерла в Петербурге

Глава Международной ассоциации общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда Валентина Леоненко скончалась в возрасте 95 лет. Сообщение о ее смерти появилось на сайте правительства Санкт-Петербурга.

Губернатор города Александр Беглов выразил глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и соратникам Леоненко. Он добавил, что Валентина Ивановна навсегда останется для петербуржцев символом блокадной стойкости.

В 1941 году Леоненко было 16 лет, она лечила раненых в военном госпитале. Строила укрепления на Пулковских высотах, рыла траншеи и окопы у Кировского завода. Когда война закончилась, она стала педагогом и посвятила этому более полувека своей жизни.

В 1990 году вместе со своими соратниками Леоненко создала Международную ассоциацию общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда. В нее вошли 109 организаций из 65 городов РФ и 39 городов зарубежных стран. Леоненко руководила ежегодными съездами ассоциации. На них приезжали ветераны не только со всей России, но и из-за границы.

«Для всех нас Валентина Ивановна останется примером жизненной стойкости, мужества, силы духа, любви к родному городу», — заключил Беглов.