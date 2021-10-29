Глава Ассоциации компьютерного спорта рассказал, как попасть в киберспорт

Начинающим киберспортсменам очень важно правильно выстраивать план тренировок и не проводить за компьютером всю ночь. Если в играх что-то не получается, то можно присмотреться к другим профессиям в мире виртуального спорта. Об этом «360» рассказал руководитель Ассоциации компьютерного спорта Ратибор Попов.

«Хотелось бы для ребят изначально сказать, что сам киберспорт — это не только игра в команде. Это как футбол, мы же видим только футболистов, а это же огромная сфера. Так и с киберспортом», — отметил Попов.

Он добавил, что существуют организации, которые делают турниры, где работают администраторы, менеджеры и другой персонал. Также есть студии, которые транслируют игры, в которых трудятся комментаторы, аналитики и режиссеры.

«Вот все, что я перечисляю, это все сейчас требуется нашему рынку», — заявил глава ассоциации.

По словам Попова, никто не готовит никаких киберспортивных режиссеров. Профессионалами становятся самоучки.

«Для ребят, которые хотят развиваться в киберспорте, но они понимают, что у них что-то не идет в играх, но он очень хочет развиваться, то есть масса направлений, где можно реализоваться. Можно организовывать турниры или быть менеджером команды, тренером — кем угодно», — подчеркнул эксперт.

Если хочется развиваться именно в играх, то необходимо понимать, что ко всему нужно подходить полноценно.

«Вы не должны никогда забывать про учебу, потому что киберспорт является хорошей вещью, но ребята заканчивают карьеру в довольно молодом возрасте, а нужно жить дальше. Образование нужно и опыт нужен», — сказал Попов.

Необходимо адекватно выстраивать тренировочный план. Ночь, проведенная за компьютером, не пойдет на пользу. При усталости ухудшаются реакция и мышление, а для получения результата нужно всегда быть в тонусе.