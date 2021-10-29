Глава Ассоциации компьютерного спорта назвал навыки, которые развивает киберспорт

Киберспорт не ограничивается одной Dota 2, а включает в себя большое количество игр. Каждая дисциплина развивает определенные навыки, рассказал «360» руководитель Ассоциации компьютерного спорта Ратибор Попов.

«Каждая игра является отдельным направлением и развивает, что-то свое. Есть игры с логическим уклоном, например, карточная игра Hearthstone, где не нужно что-то быстро делать, а нужно думать. Есть игры, где нужно продумывать действия на карте и понимать, куда тебе нужно отойти, как это сделать, при этом проявлять очень крутую реакцию», — пояснил Попов.

Он добавил, что в подобных играх нужно очень быстро принимать решение и обладать развитой моторикой. Если обыватель будет смотреть за действиями профессионалов в массовых сражениях, то он ничего даже не поймет. Этот человек просто увидит кучу вспышек, хотя игроки в это время применяют большое количество навыков.

«Они не наугад это кидают, а есть определенная выстроенная тактика, кто должен первым нападать, когда, кто заходит вторым, кто заходит третьим. <…> Это все не делается случайно. Прорабатывается большая тактика, все отрабатывается, и ты все должен сделать с очень большой скоростью», — подчеркнул глава Ассоциации компьютерного спорта.

Попов рассказал, что сам, когда бывает свободное время, играет в War Thunder. Эта игра тренирует периферийное зрение, мышление, скорость и реакцию. Глава ассоциации подчеркнул, что те, кто играет в команде, обладают критическим мышлением, которое можно применить и в жизни.