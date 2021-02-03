Глава АСИ рассказала Путину о главных реализованных проектах

Президент Владимир Путин встретился с генеральным директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой. Она рассказала о главных проектах, которые АСИ поддержало в 2020 году.

Речь шла об итогах пилота Национальной социальной инициативы. Все внимание в прошлом году АСИ сфокусировало на проектах, востребованных в период пандемии.

«Вместе с крупными цифровыми образовательными платформами запустили сервис по дополнительному образованию, которым могли воспользоваться и учителя, и родители, и, самое главное, школьники в период дистанционного образования. Около полумиллиона ребят получили доступ в интернет и технические средства, для того чтобы можно было учиться дистанционно в этот период», — заявила Чупшева.

По ее словам, сначала проекты были небольшие. Их в качестве стартапов представляли на Наблюдательном совете. В 2020 году они получили крупные инвестиции. В итоге эти проекты оказались нужны россиянам.

Например, это «Учи.ру». Его выручка в прошлом году достигла трех миллиардов рублей, через эту платформу сегодня обучается половина школьников страны.

«То же самое с медицинскими платформами. CoBrain — здесь Сбербанк выступил крупным инвестором. У нас Botkin и еще пять проектов получили финансирование порядка одного миллиарда 800 миллионов через программы Национальной технологической инициативы», — добавила Чупшева.

Она отметила и масштабные проекты, которые получилось запустить в 2020 году.

Во-первых, был представлен первый российский образец электромобиля «Кама-1», запущена пилотная сеть 5G. Мы запустили пилотное тестирование «Умные дороги» на платформе «Автодата», это значит снижение аварийности, снижение ДТП, смертности, соответственно, на дорогах. Завершен проект «Цифровой РЭС — Крымэнерго» и «Цифровой РЭС» Валдайского района Новгородской области Светлана Чупшева.

В прошедшем году удалось запустить платформу для сбора инициатив по социально-экономическому развитию России. Люди со всей страны прислали около15 тысяч идей. Многие предлагали свои решения, как справиться с последствиями пандемии. Все основные идеи, поддержанные народным голосованием и голосованием экспертов, были представлены на форуме «Сильные идеи».

Начала работать цифровая платформа по распознаванию азбуки Брайля. Ее предложил запустить многодетный папа из Подмосковья. Сейчас сервисом пользуются 2,5 тысячи людей и 40 специализированных школ для детей.

По словам Чупшевой, очень много хороших инициатив работает в регионах. Например, платформа по обмену именно лучшими практиками социально-экономического развития между субъектами.

«Они были очень востребованы с точки зрения быстрого оказания, принятия антикризисных мер по поддержке малого бизнеса, населения в период пандемии. Это практики, связанные с профориентацией, с оказанием медицинской помощи. У нас сегодня их больше 400, уже доказавших свою эффективность», — подчеркнула она.

Уже 186 практик повторно внедрено в регионах.