Общество 26 января 2024, 15:17 Глава АПДТ Ветров предложил создать памятку для учителей об основах ведения соцсетей

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В России необходимо создать служебную памятку для педагогов об основах ведения социальных сетей для предотвращения неприятных и потенциально опасных ситуаций в коммуникации. С таким предложением выступил председатель Ассоциации производителей детских товаров Михаил Ветров, сообщил RT.

По словам эксперта, многие учителя не являются уверенными пользователями сети и и беззащитны перед троллингом, который воспринимают всерьез. Это серьезно сказывается на продуктивности педагога.

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Так, памятка поможет учителям разобраться в тонкостях виртуального этикета и ознакомиться с правилами общения со своими учениками и их родителями в сети, отметил Ветров.