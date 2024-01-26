26 января 2024, 15:17
Глава АПДТ Ветров предложил создать памятку для учителей об основах ведения соцсетей
В России необходимо создать служебную памятку для педагогов об основах ведения социальных сетей для предотвращения неприятных и потенциально опасных ситуаций в коммуникации. С таким предложением выступил председатель Ассоциации производителей детских товаров Михаил Ветров, сообщил RT.
По словам эксперта, многие учителя не являются уверенными пользователями сети и и беззащитны перед троллингом, который воспринимают всерьез. Это серьезно сказывается на продуктивности педагога.
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Так, памятка поможет учителям разобраться в тонкостях виртуального этикета и ознакомиться с правилами общения со своими учениками и их родителями в сети, отметил Ветров.
Соцсети
Учителя
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