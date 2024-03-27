27 марта 2024, 17:10
Глава АОМ Эрдман: жалобы на самокатчиков-нарушителей можно отправлять боту в Telegram
Директор Ассоциации операторов микромобильности (АОМ) Ксения Эрдман рассказала, куда жаловаться на нарушения со стороны самокатчиков. Слова эксперта опубликовала радиостанция «Говорит Москва».
«В Telegram есть чат-бот samokat_ru_bot. Он развернут на территории всей России и позволяет принимать обращения от всех граждан», — отметила эксперт.
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Кроме того, всегда можно передать информацию в службу поддержки оператора средства передвижения. В обоих случаях необходимо указать место и время ДТП, пояснила специалист.
ДТП
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