Глава Американской торговой палаты в России оставит свой пост

В конце текущего года должность президента и гендиректора Американской торговой палаты (АmCham) в России покинет Алексис Родзянко. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на сайт палаты.

Родзянко занимал этот пост на протяжении восьми лет. Отмечается важная роль, которую он сыграл в развитии двусторонних экономических и деловых связей. Кроме того, Родзянко работал над стабилизацией российско-американских отношений. Его преемником станет Роберт Эйджи, у которого имеется 30-летний опыт работы на лидерских позициях в технологических предприятиях.

«Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с Робертом в его новом качестве, мы продолжаем отстаивать интересы всех наших членов и помогать им успешно развивать свою деятельность в России», — говорится в сообщении.