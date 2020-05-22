    22 мая 2020, 00:44

    Глава Алушты извинилась за пожелание сдохнуть собакам туристов

    Кирилл Фролов

    Глава администрации Алушты Галина Огнева извинилась за слова о собаках, принадлежащих паре туристов. Резонанс вызвали слова чиновницы «чтоб они сдохли, эти собачки».
    Глава Алушты извинилась за пожелание сдохнуть собакам туристов

    «Приношу свои извинения, потому что мы действительно много воевали в этом регионе за безопасность территории [относящегося к Алуште села] Зеленогорья, и, может быть, не сдержала эмоции», — привело ее слова РИА «Новости».

    Огнева добавила, что у нее самой есть собаки. Также она удивилась, «что многие СМИ раздувают из этого непонятно что».

    Ранее на заседании оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Огневой доложили о двух нарушителях карантина на пляже.

    «На пляжной зоне у нас расположились гости с палаткой, муж-жена, две собачки. В общем, мы с ними поговорили, но они не отреагировали», — заявила докладчица.

    Огнева в этот момент отодвинула от себя микрофон и пожелала этим собакам гибели.

    В Крыму с 12 мая требуется носить маски в общественных местах. С 18 мая на полуострове сняты ограничения по работе предприятий, однако пляжам и общепиту работать запрещено. Туристов, прибывающих на полуостров и не имеющих там собственности или прописки, помещают на 14-дневный карантин в обсерватор.