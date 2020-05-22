Глава Алушты извинилась за пожелание сдохнуть собакам туристов

Глава администрации Алушты Галина Огнева извинилась за слова о собаках, принадлежащих паре туристов. Резонанс вызвали слова чиновницы «чтоб они сдохли, эти собачки».

«Приношу свои извинения, потому что мы действительно много воевали в этом регионе за безопасность территории [относящегося к Алуште села] Зеленогорья, и, может быть, не сдержала эмоции», — привело ее слова РИА «Новости».

Огнева добавила, что у нее самой есть собаки. Также она удивилась, «что многие СМИ раздувают из этого непонятно что».

Ранее на заседании оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Огневой доложили о двух нарушителях карантина на пляже.

«На пляжной зоне у нас расположились гости с палаткой, муж-жена, две собачки. В общем, мы с ними поговорили, но они не отреагировали», — заявила докладчица.

Огнева в этот момент отодвинула от себя микрофон и пожелала этим собакам гибели.

В Крыму с 12 мая требуется носить маски в общественных местах. С 18 мая на полуострове сняты ограничения по работе предприятий, однако пляжам и общепиту работать запрещено. Туристов, прибывающих на полуостров и не имеющих там собственности или прописки, помещают на 14-дневный карантин в обсерватор.