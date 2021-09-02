Глава Алтая рассказал об открытии новых аэропортов

Поток туристов в Республику Алтай растет. Глава региона Олег Хорохордин рассказал «Политике сегодня» о планах, связанных с алтайскими аэропортами.

В республике планируют открытие двух новых аэропортов — на Телецком озере и в селе Улаган. Кроме них нового строительства пока не планируется — хватает уже существующих.

Аэропорт в Горно-Алтайске получит статус международного терминала.

«Мы прошли все согласования. Тот, который сейчас есть, он станет международным. АФК „Система“ и „Сбер“ построят новый современный терминал. Росаваиация и Минтранс введут новые стоянки — у нас взлетно-посадочая полоса позволяет это сделать», — поделился Хорохордин.