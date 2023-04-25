Общество 25 апреля 2023, 13:41 Глава «Альянса врачей» Васильева призналась в домогательствах Навального Глава «Альянса врачей» Васильева обвинила Навального в домогательствах РИА «Новости»

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Личный окулист осужденного Алексея Навального*, глава «Альянса врачей»** Анастасия Васильева в интервью Вячеславу Манучарову заявила о домогательствах с его стороны политика. Об этом сообщили «Известия».

«И тогда у него возникает какое-то право на меня как на женщину. Вот знаете, есть такие мужчины, которым надо „вынь да положь“. Алексей, к сожалению, такой человек», — отметила Васильева.

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По ее словам, у осужденного политика три главные мотивации — власть, еда и секс.

Врача ошеломила подобная наглость, она напомнила, что у Навального* есть жена.

Васильева подтвердила, что у них был роман, когда она ухаживала за политиком после инцидента с зеленкой. Навальный* проявлял настойчивость, а в проявленной заботе усмотрел симпатию.

Ранее российская актриса Екатерина Климова призналась в домогательствах со стороны трех режиссеров

*Алексей Навальный признан в России иностранным агентом и включен в список террористов и экстремистов.

**Признана в России иноагентом и нежелательной организацией.