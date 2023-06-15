Общество 15 июня 2023, 21:57 Глава АКИТ Соколов высказался об идее регулирования маркетплейсов Глава АКИТ Соколов посоветовал не ограничивать деятельность маркетплейсов

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Не стоит вводить ограничения для маркетплейсов на продажу собственных брендов, а также запрещать им регулировать условия для партнеров чаще чем в полгода. Таким мнением поделился глава Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. Об этом сообщило ИА НСН.

Специалист подчеркнул, что сейчас маркетплейсы работают в условиях здоровой конкуренции. В противном случае будет существовать риск закрытия отдельных площадок.

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«Товарами торгуют игроки разного размера, там выставляются как крупнейшие игроки с большими складами, так и маленькие игроки, которые более гибкие. У каждого свои преимущества», — пояснил Соколов.