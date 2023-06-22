Общество 22 июня 2023, 10:48 Глава администрации Кадырова Таймасханов: жеребец Зазу вернулся в Чечню не в лучшем состоянии

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Конь Зазу, принадлежащий Рамзану Кадырову, вернулся к хозяину из Украины не в лучшем состоянии. Об этом заявил Life руководитель администрации главы Чечни Галас Таймасханов.

Напомним, в 2014 году принадлежащий Кадырову жеребец попал под санкции. В то время животное находилось в Чехии. Но в мае хозяин отчитался, что коня удалось вернуть домой. Однако состояние жеребца по прибытии домой было не лучшим.

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«Вернули, я вам скажу, у нас специалисты есть, не в очень хорошем состоянии, но лошадь себя сейчас чувствует очень хорошо, условия созданы, она развивается. Это одна из любимых лошадей нашего главы Чеченской Республики», — отметил Галас Таймасханов.

Он добавил, что в силу возраста животное уже не будет участвовать в спортивных соревнованиях. Зазу вышел на заслуженную пенсию. Но при этом на него возлагают большие надежду в области племенного разведения.

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