Глава администрации Горловки подсчитал погибших в Донбассе
Глава администрации Горловки, города областного подчинения в Донецкой области, Иван Приходько заявил, что с начала вооруженного конфликта в Донбассе погибли 204 местных жителя, сообщил сайт RT.
Также, по словам Приходько, около 40 тысяч переехали из собственного жилья. Он отметил, что примерно 2500 домов частного сектора повреждены, а «854 многоэтажки получили легкие повреждения».
«Министерство строительства и ЖКХ Донецкой республики выделило материалы для восстановления частного жилого фонда, а администрация города сформировала бригады рабочих. В планах — подготовить программы по строительству коттеджного жилья. Хотелось бы, конечно, чтобы темпы восстановления разрушенного жилья были гораздо быстрее. Но, учитывая финансовое состояние республики, не получается делать это так быстро», — пояснил Приходько.
Глава администрации уточнил, что на данный момент в Горловке живет 258 тысяч человек.