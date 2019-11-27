Глава администрации Горловки подсчитал погибших в Донбассе

Также, по словам Приходько, около 40 тысяч переехали из собственного жилья. Он отметил, что примерно 2500 домов частного сектора повреждены, а «854 многоэтажки получили легкие повреждения».

«Министерство строительства и ЖКХ Донецкой республики выделило материалы для восстановления частного жилого фонда, а администрация города сформировала бригады рабочих. В планах — подготовить программы по строительству коттеджного жилья. Хотелось бы, конечно, чтобы темпы восстановления разрушенного жилья были гораздо быстрее. Но, учитывая финансовое состояние республики, не получается делать это так быстро», — пояснил Приходько.

Глава администрации уточнил, что на данный момент в Горловке живет 258 тысяч человек.