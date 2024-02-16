Общество 16 февраля 2024, 14:18 Глава администрации Евпатории Демидова покинула свой пост Аксенов сообщил о добровольной отставке мэра Евпатории Демидовой РИА «Новости»

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Занимавшая пост главы администрации Евпатории с декабря 2022 года Елена Демидова написала заявление об уходе. Она стала вторым мэром крымского города, оставившим свой пост до истечения полномочий. О добровольной отставке градоначальника в Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Он подчеркнул, что в заявлении об уходе Демидова объяснила решение семейными обстоятельствами.

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«Глава администрации города Евпатория Елена Михайловна Демидова написала заявление об увольнении по собственному желанию по семейным обстоятельствам», — написал Аксенов.

Крымскому городу не особо везет с главами администраций. В 2019 году правоохранители задержали мэра Андрея Филонова по обвинению в махинациях с землей. После возбуждения уголовного дела Городской совет снял его с должности главы администрации.

Сменивший Филонова на посту Роман Тихончук добровольно оставил пост в феврале 2022 года по итогам оценки своей работы. За несколько месяцев до этого решения Аксенов вынес ему выговор за срыв программы благоустройства и плохую уборку мусора.

Временно исполняющим обязанности главы администрации Евпатории стал Александр Лоскутов. Но окончательно на посту его не утвердили депутаты городского совета, избравшие в декабре 2022 года Елену Демидову.