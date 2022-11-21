Общество 21 ноября 2022, 15:57 Глава администрации Читы ушел в отставку и отправился в зону СВО Сити-менеджер Читы Сапожников ушел в отставку, чтобы участвовать в спецоперации Администрация Читы

Читать 360tv в

Сити-менеджер Читы Александр Сапожников сообщил об отставке ради участия в специальной военной операции. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Я принял решение отправиться туда, где сегодня нужен больше всего, — в зону специальной военной операции», — отметил глава городской администрации.

Реклама

Он подчеркнул, что является десантником с боевым опытом, поэтому не может оставаться в стороне от исполнения долга. Александр Сапожников участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе, был ранен, затем служил по контракту в автомобильной бригаде. Сити-менеджер Читы награжден медалью Жукова, «За воинскую доблесть» второй степени и «За отличие в военной службе».

Реклама

Сапожников занял пост главы администрации Читы в ноябре 2019 года. Ранее он был депутатом Читинской гордумы, директором кинотеатра «Удокан».

Бывший мэр Керчи Владимир Подлипенцев сообщил, что получил ранение во время спецоперации, написал RT. Он попал в госпиталь с черепно-мозговой травмой и потерей слуха, который уже восстанавливается.