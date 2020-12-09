Глава администрации Чебоксар рассказал горожанам о проведении капремонта

«Обновления домов ждут многие горожане, поэтому необходимо качественно организовать работы в 2021 году. Все структуры задействованы, сбоев быть не должно. Если выделенных средств не хватает, нужно ставить вопрос об участии в федеральных программах, привлечении дополнительного финансирования», — подчеркнул Ладыков.

Отмечается, что в текущем году в столице Чувашии специалисты ремонтируют 116 домов. В целом выделено более 836 миллионов рублей на замену лифтов, обновление фасадов и крыш, а также подвалов, систем водо-, электро-, тепло- и газоснабжения. В настоящий момент на 98% объектов работы почти завершены. Еще два здания находятся на стадии приемки. По одному дому расторгнут договор с подрядной организацией.

В будущем в городе проведут реставрацию 83 жилых зданий. Сумма, направленная на эти цели, составляет порядка 725 миллионов рублей.