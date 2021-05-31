Глава администрации Чебоксар объявил о начале реконструкции стадиона «Волга»

Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков поучаствовал в церемонии закладки камня, символизирующего старт реконструкции стадиона «Волга». Он объявил о начале работ в своем Instagram-аккаунте, написал Infox.

«Реконструкция стадиона „Волга“ началась! Выделено федеральное финансирование. Здесь появится трехэтажный ФОК, ледовая арена, футбольное поле, залы для различных видов спорта, бассейн и все, что нужно для любителей и профессионалов», — уточнил Ладыков.

Кроме этого, в мероприятии приняли участие глава Чувашии Олег Николаев, председатель Комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев, а также председатель Комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Отмечается, что большую долю работ финансирует федеральный центр. Из государственной казны было выделено около 1,2 миллиарда рублей. Около 13 миллионов рублей поступило из бюджета региона.