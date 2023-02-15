Общество 15 февраля 2023, 17:06 Глав регионов призвали не тиражировать информацию о потерях в зоне СВО Глава Чечни Кадыров упрекнул глав регионов в спекуляции на погибших военных в ходе СВО РИА «Новости»

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Память о каждом погибшем военном в ходе проведения специальной военной операции останется навсегда. Но главы регионов вместо оказания помощи семьям, потерявшим близких, продолжают в подробностях и деталях раскрывать обстоятельства их гибели. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он подчеркнул, что командиры делают все, чтобы сберечь жизни военных, которые сами выбрали свой путь. В ходе спецоперации потери неизбежны, но человек погибает, защищая свое государство.

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«Не надо манипулировать на теме наших героев, писать, что в таком-то регионе погибло столько-то, а в другом — столько. Человек ушел достойно. Так храните о нем чистую память», — призвал Кадыров.

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Глава республики отметил, что чеченские семьи тоже теряют своих сыновей. Но вместо того, чтобы рассказывать об этом, власти региона помогают родным и близким выплатами еще до получения материальной помощи от Минобороны.

Кадыров призвал коллег заняться решением вопросов семей погибших и раненых бойцов, а не рассказывать о потерях.