«Глас с небес предупреждал». Аксенов напомнил Зеленскому о пророчестве про Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что ему говорил забыть о полуострове еще «глас с небес». Аксенов заметил, что теперь запрет на отчуждение территорий могут прописать в Конституции.

«А ведь предупреждал „глас с небес“ Владимира Зеленского еще задолго до президентства, чтобы забыл про наш полуостров», — написал Аксенов в соцсети «ВКонтакте», опубликовав ролик студии «Квартал 95».

Аксенов посчитал, что Зеленский так и работает артистом. И на самом деле все понимает про Крым, но «обязан следовать сценарию западных режиссеров».

В видеоролике, снятом задолго до президентства, Владимир Зеленский исполняет роль Ноя. В нем он осматривает свои новые земли — гору Говерлу, реку Днепр. Когда он спрашивает про полуостров, «глас с небес» говорит, что это неважно. Так что Ной решает забыть про него.

Крым и Севастополь вошли в состав России в 2014 году после референдума. Итоги голосования не признали на Украине, в США, Евросоюзе и ряде других стран.