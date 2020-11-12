Тик-токер Милохин и Maruv перепели песню «Есть только миг». И кавер бесит людей

Телеканал ТНТ выпустил клип к саундтреку своего нового сериала «Перевал Дятлова». Песню авторы выбрали из советского фильма «Земля Санникова» — «Есть только миг». Исполнителями новой версии песни стали Maruv и Даня Милохин. Интерпретация понравилась не всем, а появление звезды TikTok в клипе вызвало у многих сильное раздражение.

В классическом варианте эту песню исполнял Народный артист России Олег Анофриев. Именно его имя чаще всего звучало со стороны критиков новой версии песни.

«Анофриев пел эту песню с душой, а здесь гламурное мурлыканье. Роль мальчика с речитативом вообще непонятна. Не трогайте старые песни — только портите», — возмутился один из комментаторов.

Взять прекрасную песню, заменить каким-то мяуканьем и назвать гордо ОСТ — вот так сегодня создаются такие гениальные осты. Мое мнение: нужно было написать новую песню, ведь все — и я — сравнивают. И новая версия абсолютно потеряла дух авантюризма и героизма. Песня стала какой-то гламурной ерундой

«Мне кажется, не стоило перепевать эту песню. Кроме Анофриева, ее никто не споет как нужно», — заявила одна из посмотревших клип.

Но нашлись и те, кто прекрасно помнит, как песня звучала в оригинале, но при этом не осуждает и новую версию.

«По мне, приятно, что молодежь помнит наши песни. Приятные голоса, мягко поют. Ностальгия пришла. Дерзайте, ребята! Новые версии старых песен и старикам приятны», — писали под видео.

Один из пользователей напомнил, что музыка, как и жизнь, сегодня стала совсем другой. Это необязательно плохо.

«Мне понравилось. Да, оригинал Анофриева прекрасен, но почему нельзя посмотреть на песню и под другим углом? Жизнь идет, все меняется, в том числе музыка», — сказано в комментарии.

Некоторым даже понравилась современная версия песни.

Конечно, воспитанные на оригинале не примут. Но, исходя из сюжета и истории фильма, [могу сказать, что] интонации переданы четко, исполнение на высоте, Maruv — пять баллов, пацанчика не знаю

Самое большое количество негативных комментариев коснулось появления Дани Милохина, который в самой песне исполнил только несколько строчек.

«У Maruv волшебный голос. Мальчика необязательно было вообще добавлять», — посчитали пользователи.

Появилась версия, почему в клип взяли блогера из TikTok.

Зачем тут Милохин? Лучше бы взяли просто человека, который умеет петь. Но нет, взяли Милохина, чтобы просто больше просмотров было

По какой-то причине молодой человек вызвал массу негатива в свой адрес.

Появились комментаторы, которым не понравилась сама постановка, а не песня.

«Проблема не в дуэте, их голосах и способностях. Проблема в самой подаче, ребят. Да, конечно, под поп-музыку хочется танцевать, но не под эту. Движения слишком контрастны со сценами и моментами, которые идут вперемешку. Далее голос. Если это дуэт, то в нем перевес по времени идет у женского голоса. Конечно, голос приятный, но хотелось бы в куплетах больше мужского голоса — наравне с женским. Либо петь в соло», — написал один из пользователей YouTube.



Собственные версии песни «Есть только миг» также есть у актера Олега Даля, группы «Любэ», Михаила Боярского и Льва Лещенко.