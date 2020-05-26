Гладков призвал не смешивать личную жизнь и творчество Успенского
Российский писатель Эдуард Успенский помог состояться многим творческим людям, поэтому не стоит смешивать его личную жизнь и профессиональную деятельность. Так считает композитор Григорий Гладков. Об этом сообщила газета «Взгляд».
Ранее дочь писателя попросила главную детскую библиотеку не называть премию в честь отца. Женщина рассказала, что Успенский регулярно практиковал в семье физическое и психологическое насилие.
Гладков считает, «что что личная жизнь и творческая — разные». «Я бы не состоялся, если бы не было Успенского. Это было частью его жизни, он любил открывать таланты, помогал, всегда был окружен молодыми поэтами, писателями», — рассказал Гладков.
Библиотека отказала дочери Успенского в просьбе и оставила название премии неизменным.