Гладков призвал не смешивать личную жизнь и творчество Успенского

Ранее дочь писателя попросила главную детскую библиотеку не называть премию в честь отца. Женщина рассказала, что Успенский регулярно практиковал в семье физическое и психологическое насилие.

Гладков считает, «что что личная жизнь и творческая — разные». «Я бы не состоялся, если бы не было Успенского. Это было частью его жизни, он любил открывать таланты, помогал, всегда был окружен молодыми поэтами, писателями», — рассказал Гладков.

Библиотека отказала дочери Успенского в просьбе и оставила название премии неизменным.