ГК «Пионер» опровергла связь между смертью Грудина и финансовым состоянием компании

«Вопреки различным версиям о причинах смерти Андрея Грудина, распространенным в ряде СМИ, сообщаем, что уход из жизни не связан с деятельностью компании и тем более с ее финансовым состоянием», — говорится в сообщении «Пионера».

Коллеги и партнеры Грудина выразили глубокие соболезнования его родным и близким.

«Это огромная потеря для всех нас! Он был выдающимся бизнесменом, надежным партнером, примером для сотрудников и сердцем ГК „Пионер“», — также говорится в заявлении.

Пресс-служба группы компаний привела данные за 2019-й. Тогда объем выручки ГК «Пионер» достиг рекордных 40 миллиардов рублей, а этом плюс 42% год к году. Чистая прибыль — 7,6 миллиарда рублей. В пресс-релизе говорится об «устойчивом финансовом положении группы».

Тело девелопера нашли в личном кабинете в офисе на улице Малая Пироговская в центре Москвы. По предварительным данным, он совершил самоубийство. Рядом с Грудиным нашли записку с просьбой никого не винить в его смерти.

Грудин и Леонид Максимов основали ГК «Пионер» в 2001 году. В течение 19 лет акционеры были равноправными партнерами и активно участвовали в стратегическом и непосредственно в операционном управлении компанией.