Эксклюзив 12 мая 2023, 16:40 ГИТИС опроверг данные о нападении преподавательницы на студентку Mash: студентка ГИТИС обвинила преподавательницу в избиении РИА «Новости»

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Студентка ГИТИС заявила о нападении своей преподавательницы. По данным Mash, девушка обратилась к врачам, которые выявили у нее закрытую черепно-мозговую травму. После оказания помощи пострадавшую отправили на амбулаторное лечение.

Источник Telegram-канала уточнил, что девушке 22 года. Она все еще чувствует себя плохо. Ее мучают головные боли, есть тремор рук и нарушения координация движений, добавил собеседник Mash.

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Ректор ГИТИС Григорий Заславский в комментарии каналу заявил, что, студентку никто не бил, просто «слегка задели» во время репетиции.

«360» обратился с запросом в вуз. В ответ в пресс-службе заявили, что данные об избиении — неправда.

«Информация сильно преувеличена. Естественно, ни о каком избиении речи нет», — заявили представители вуза.

Никаких дополнительных подробностей в ГИТИС приводить не стали.