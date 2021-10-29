Гитару Барретта из Pink Floyd продали на аукционе за 27 тысяч долларов

Аукционный дом Cheffins в Кембридже сообщил о продаже 12-струнной гитары музыканта Сида Барретта из Pink Floyd. Инструмент купил анонимный житель Франции за 27 тысяч долларов. Об этом написал ТАСС.

Изначально стоимость гитары была оценена в семь тысяч американских долларов. Инструмент был изготовлен в 1969 году. Сам Сид Барретт упоминал ее в интервью американскому журналу The Rolling Stone в 1971 году, рассказала радиостанция «Говорит Москва».

Денежные средства, полученные от продажи, были направлены в благотворительную организацию, а также в хоспис имени Артура Рэнка. Об этом заявил племянник музыканта Марк Барретт.

«Мы рады, что гитара достанется тому, кто будет ее ценить. Надеюсь, что покупатель будет наслаждаться ею так же, как мой дядя», — сообщил он.