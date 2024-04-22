Общество 22 апреля 2024, 10:36 Gismeteo: теплая и солнечная погода придет в ХМАО

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Синоптики составили прогноз погоды для ХМАО на текущую неделю. Местных жителей ожидает потепление, сообщило Ura.ru со ссылкой на данные Gismeteo.

Так, в пятницу, 26 апреля, температура воздуха погреется до +3…+5 градусов. Уже через пару дней столбики термометров поднимутся до +7…+13 градусов.

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Синоптики также пообещали солнечную погоду без осадков. Порывы ветра будут достигать 11 метров в секунду.