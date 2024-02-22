Общество

22 февраля 2024, 17:01

ГИС-центр ПГНИУ: слабые оттепели придут в Пермский край на следующей неделе

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До конца текущего месяца на погоду в Пермском крае будет влиять антициклон. Ожидается самый долгий период без осадков с начала зимы. Об этом сообщил сайт Properm.ru со ссылкой на данные ГИС-центра ПГНИУ.

Уже 25 февраля юго-запад региона накроет теплый воздух, из-за чего столбики термометров станут медленно подниматься. Синоптики назвали это первым признаком весны.

Пермский край

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