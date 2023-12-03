Эксклюзив 03 декабря 2023, 13:12 Гирлянды и шары. Донецк под обстрелами начал готовиться к Новому году Корреспондент «360» Шестаков: Донецк начали украшать к Новому году

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Донецк, как и другие российские города, начал готовиться к Новому году. Несмотря на круглосуточные обстрелы, атмосфера в центре столицы ДНР уже праздничная: улицы украшают гирляндами и шарами, рассказал корреспондент «360» Антон Шестаков с места событий.

Елки в этом году, как и в прошлом, устанавливать не будут: любые скопления людей на массовых мероприятиях станут целью для украинских боевиков.

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Антон Шестаков напомнил, что ВСУ не прекращают удары по Донецку. Утром 3 декабря они обстреляли Ленинский район, работает система противовоздушной обороны. Накануне снаряд угодил во двор дома в Кировском районе, был ранен мужчина. Пострадавший попал в больницу. За субботу, 2 декабря, Донецк попал под обстрел трижды, причем один раз применялись ракеты, переданные Украине Турцией. На месте ударов нашли осколки такой ракеты.

Накануне стало известно также об обстреле салона красоты в Донецке. По предварительной информации, пострадали по крайней мере шесть человек, одну девушку ранило в голову, женщину — в живот.