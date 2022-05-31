Гипнотерапевт Коржаева рассказала, какие вещи в женщинах цепляют мужчин больше всего

Клинический психолог и гипнотерапевт Ирина Коржаева назвала пять вещей, которые наиболее цепляют мужчин в представительницах прекрасного пола. Об этом она рассказала Life.

По словам эксперта, первое, на что мужчина обращает внимание, — это образ в целом. Сильному полу интересна ваша фигура, прическа, одежда и обувь. Однако что касается фигуры, то здесь у каждого мужчины свои представления о прекрасном.

«Фильтруется тоже своеобразно: кроме нравится/не нравится есть еще потяну/не потяну — насколько мужчина подходит под данные параметры, насколько велик шанс, что он не будет унижен попыткой познакомиться и так далее», — сказала гипнотерапевт.

Далее мужчина обращает внимание на женский голос, взгляд и, особенно, запах. Запах, по словам психолога, является одним из самых мощных инструментов по воздействию на человека, вне зависимости от пола. За это влияние отвечает обонятельный мозг, являющийся самой древней частью мозга.

В заключении Коржаева отметила, что лишь гармоничный образ женщины станет беспроигрышным вариантом при встрече с мужчиной. В ней должно сочетаться все: от наряда до парфюма и взгляда.