Гипнолог рассказала о секретах правильного поведения на собеседовании

Во время прохождения собеседования клинический психолог, гипнолог Елизавета Че порекомендовала занять правильную позу и постараться моргать и дышать в такт с визави. При этом она отметила, что необходимо сохранять спокойствие на протяжении всей беседы, написал сайт NEWS.ru.

«У вас есть только одна возможность произвести первое впечатление, и на это у вас не более 30 секунд. Самое главное — сохранять спокойствие. Постарайтесь вести себя раскованно и общаться свободно, при этом не позволяя себе излишеств. Отлично зарекомендовала себя гипнотическая подстройка — занять похожую позу, что и у визави, постараться моргать и дышать в такт с тем, кто вас собеседует. Вы создадите рапорт, а далее в голове держите мысль о том, что этот человек говорит вам: «Ок, вы приняты», — отметила специалист.

Перед собеседованием также можно сделать несколько глубоких вдохов и выдохов и выпить стакан воды. Во время разговора важно смотреть собеседнику в глаза и проявлять заинтересованность, при этом она должна выглядеть неподдельной, резюмировала специалист.