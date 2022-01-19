Гипнолог озвучила способы добиться повышения по службе

Клинический психолог, гипнолог Елизавета Че рассказала, что добиться повышения по службе можно благодаря использованию сложной психоэмоциональной ситуации в жизни своего руководителя. Об этом написал NEWS.ru.

По словам специалиста, работнику нужно мысленно представить, что он садится рядом с начальником, чтобы его поддержать. Такой прием даст руководителю подсознательную уверенность, ощущение безопасности рядом, а также неосознанное желание отблагодарить, например, повышением.

Также гипнолог перечислила качества незаменимого сотрудника. По ее словам, руководитель никогда не захочет уволить эффективного, отлично справляющийся со своими обязанностями и приносящего пользу человека. К тому же, успешный сотрудник должен проявлять лидерские качества, уметь решать любые задачи и легко выходить из конфликтных ситуаций.

В заключение Че отметила, что человек имеет не более 30 секунд, чтобы произвести первое впечатление на собеседника.