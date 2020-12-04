Обвиненный в госизмене ученый занимался гиперзвуковыми самолетами

Анатолий Губанов, арестованный 3 декабря по обвинению в госизмене, занимался изучением работы авиационной техники на сверхзвуковых и гиперзвуковых режимах. Он работал в ЦАГИ и написал более сотни научных трудов.

Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на научную электронную библиотеку elibrary, его труды написаны на русском и английском языках и касались например турбулентности при полете на больших числах Маха (скоростей звука). Также ученый занимался сравнением расчетных и экспериментальных данных по аэродинамике высокоскоростных гражданских самолетов.

В списке его работ есть исследования концепций высокоскоростных гражданских самолетов, публикации в рамках Hexafly-int, анализ разработок зарубежных гиперзвуковых технологий и прочие.

Индекс Хирша ученого равен пяти.

В четверг его арестовал Лефортовский суд Москвы. Он пробудет в СИЗО до 2 января 2021 года. Губанова подозревают в государственной измене. Кроме ЦАГИ он работал преподавателем в Московском физико-технического институте (МФТИ). Но по признанию ректора Николая Кудрявцева, ученый имеет в вузе «три сотых ставки, на свой интерес».

Анатолий Губанов — представитель известной династии авиастроителей России. В ЦАГИ он работает с 1979 года, там же трудится и его супруга. Тесть Губанова — также известны ученый Леонид Шкадов, который занимал руководяший пост в авиационной промышленности СССР.