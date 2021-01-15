Гинцбург допустил создание однокомпонентной вакцины от ковида с долгим действием в будущем

Однокомпонентная вакцина от коронавируса, которая бы давала защиту на долгий срок, может появиться в мире. Однако, когда это произойдет, непонятно. Такое мнение выразил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

«Вакцины, которые можно вводить один раз, есть и сейчас, но другое дело, как они будут защищать… Надо, чтобы она по крайней мере года на два защищала, а не на несколько месяцев. Поэтому это вопрос дискуссионный. В принципе, не исключено», — сказал Гинцбург РИА «Новости».

По его словам, пока нет четких подходов для создания однокомпонентного препарата, который смог бы защищать человека от коронавируса в течение нескольких лет.

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в августе 2020 года в России. Ее разработали в центре имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V». Людям вводят два компонента препарата с промежутком в 21 день. Также новосибирский центр «Вектор» создал вакцину от ковида под названием «ЭпиВакКорона». Она является однокомпонентной, но тоже вводится дважды с промежутком в две или три недели.

Масштабная вакцинация стартовала в России в конце прошлого года. Сначала привиться предлагали педагогам, медикам, военным, теперь прививка стала доступной для других категорий граждан. В Подмосковье уже вакцинировали более 20 тысяч человек.